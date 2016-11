Postimehe otsepilt: Järvamaa jahib koduplatsil TTÜ vastu avavõitu

Järvamaa ei ole sel hooajal Balti liigas veel võidurõõmu tunda saanud – seni on kaotatud mõlemad kohtumised ja tabelis ollakse veel viimase meeskonnana nullipoisid. Turniiritabelis on Järvamaa viimane ehk 14.

TTÜ on alustanud võrreldes vastastega paremini, kuid kolmest mängust on kirjas siiski ainult üks võit. Kolme mänguga on teeninud kolm punkti, mis annab tabelis 10. koha.

Postimees.ee toob pühapäeval kell 17.00 algava matši otsepildis vaatajateni. Kohtumine peetakse Paides E-Piima Spordihallis.

Balti liiga turniiritabelis jagavad liidrikohta Tallinna Selver, Flamingo Volley SM Tauras ja Bigbank Tartu, kes kõik on võitnud neli mängu ja kogunud 11 punkti.

Balti liiga turniiritabel:

1. Tallinna Selver 11 punkti/4 mängu

2. Flamingo Volley SM Tauras 11/4

3. Bigbank Tartu 11/4

4. Rakvere Võrkpalliklubi 8/4

5. Pärnu Võrkpalliklubi 7/3

6. SK Jekabpils Luši 7/4

7. Elga Master Idea SM 6/4

8. Poliurs/Ozolnieki 3/3

9. VK Biolars/Jelgava 3/4

10. TTÜ 3/4

11. ASK/Kuldiga 3/4

12. Ezerzeme/DU 1/4

13. RTU/Robežardze 1/3

14. Järvamaa Võrkpalliklubi 0/2