Rohked vabandused päästsid ropu suuga Vetteli karistusest

«Tead, Charlie, siin on sulle sõnum: käi p****e! Tõesõna, käi p****e,» oli Vetteli sõnum, mis kõlas möödunud nädalavahetusel miljonitele televaatajatele. See oli sõnum FIA võistlusdirektorile Whitingule. Vettel ei saanud aru, miks Mehhiko GP-l ebaausalt oma positsiooni säilitanud Max Verstappen teda viimastel ringidel mööda ei lase. Võidusõidu lõppedes uuriski Vettel oma meekonnalt, kas juhtumit ikka uuritakse. Talle öeldi, et Whiting tegeleb sellega, kuid Vetteli arvates võinuks sellega juba varem tegeleda ning seetõttu kees ta ka üle.

Tegelikult sai Vettel kohe pärast võidusõitu aru, et läks raadiosides öelduga liiale. Ta palus koheselt isiklikult Whitingult vabandust, samuti palus ta tele-eetris antud intervjuudes mõistvat suhtumist – kõik ju said aru, et viimaste ringidel juhtunu oli emotsionaalne ja pingeline. Seda mõistis ka FIA president Jean Todt, kelle sõnul sakslasele tema sõnade eest karistust ei järgne. Küll aga saab järgmine kord sellise teo eest karistada.

«Vettel palus koheselt Whitingult oma käitumise pärast vabandust. Seejärel saatis ta omal initsiatiivil Todtile ja Whitingule kirja, kus palus veelkord vabandust. Samuti andis ta teada, et võtab Max Verstappeniga ühendust ning lubas, et sellist asja enam ei juhtu,» kirjutas FIA pressiteates. «FIA mõistab hukka selliste sõnade kasutamise, eriti veel kui see käib kohtunike või kaasvõistlejate pihta. Peame olema publikule ning eelkõige noortele eeskujuks.»