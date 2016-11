Rootsi peaminister: Johaugi uudis oli ka mulle üllatus

Löfven ei jälgi murdmaasuusatamist ainult televisiooni vahendusel. Tihti võib teda näha ka suusarajal sportlastele kaasa elamas. Sellest tulenevalt uuris väljaanne Expressen peaministri arvamust viimase dopingu-uudise valguses.

«See oli mulle suur üllatus. Samas pole praegu veel selgust, mis on täpsemalt juhtunud ning kuidas positiivne dopinguproov ikkagi sündis. Selge on see, et sellised juhtumid pole spordile head,» sõnas Löfven.

Kuidas suhtuda dopingutarvitajatesse? «Kõik oleneb sellest, kas sportlased on petnud. Dopingujuhtumid kahjustavad sporti. Spordile mõjuvad halvasti ka veel ebaselged juhtumid, inimestel kaob sportlaste vastu usaldus ning tulemus võib olla katastroofiline,» jäktas ta.