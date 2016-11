Video: 13-aastane jalgpallur teeb endast tunduvalt vanemate seas suuri tegusid

Dembele on pälvinud nii Inglismaa kõrgliiga kui ka teiste Euroopa suurklubide tähelepanu. Eelmisel kuul tegi noor mängumees debüüdi ka Celticu kuni 20-aastaste võistkonnas. Eile Edinburghis rahvuskoondist esindanud Dembele näitas publikule vägagi tehnilisi sooritusi ning aitas meeskonnal Walesiga 2:2 viigistada. Tulevikus tuleb Dembelel valida, kas ta hakkab esindama Šotimaad, Elevandiluurannikut või Inglismaad.

Inglismaa eest võib ta mängida, kuna ta sündis Londonis. Tema vanemad on pärit aga Elevandiluurannikult, mistõttu võiks ta kanda ka kuulsat oranži särki. Õiguse esindada Šotimaad teenis noormees aga seetõttu, et on käinud seal rohkem kui viis aastat koolis.

«Ta oli suurepärane. Dembele mängis enesekindlalt. Tundsime, et on õige aeg noor poiss väljakule usaldada. Meil on väga hea koosseis ning ta õpib vanematelt poistelt palju. Tähtis on hoida ta õiges keskkonnas ning hoida tema suhtumist, et temast kasvaks professionaalne jalgpallur,» sõnas noortekoondise peatreener Brian McLaughlin.

Dembele tipphetked Walesi vastu:

Dembele tipphetked Celticu särgis: