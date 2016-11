Spordiajaloo võimsaim rekord osutus pettuseks?

Pakistanist pärit Khan püstitas seeria aastatel 1981. – 1986. Viie ja poole aasta jooksul ei suutnud mitte keegi teda alistada. Värskelt ilmunud raamatus esitab aga üks autoritest Rod Gilmour küsimuse, kas mehe võiduseeria oli tõesti nii pikk?

«Meie usume, et see oli tunduvalt lühem,» sõnas Gilmour BBC-le. Tänaseks 52-aastane Khan arvab aga, et rekord võis olla isegi pikem. «Arv 555 tähistab ainult turniiridel peetud matše. Mängisin ka näiteks näidismatše ning sõprusmänge,» sõnas mees. «Tegelik rekord võib olla 600 ja 700 võidu vahel.»

Raamatu autor Gilmour seda aga ei usu. «Kasvasin üles Jahangir Khani jälgides. Ta tundus nii müütiline ja maagiline tegelane. Samas puudus paljude tema matšide kohta statistika,» rääkis Gilmour. Khan tuli kuuel korral maailmameistriks ning võitis kümnel korral Briti lahtised. Tema võiduseeria katkes 1986. aasta MMil, kui ta jäi alla Ross Normanile.

Raamatu autorite eesmärk on rekordi tegelikes numbrites selgusele jõuda. «Täpset numbrit on väga raske öelda. See võib olla madalam kui 500. See aga tähendaks, et rekord võib selles arvestuses minna ratastoolitennisisti Esther Vergeeri kätte,» sõnas raamatu teine autor Alan Thatcher.

Vergeer, kes võitis neljal järjestikusel paraolümpial kuldmedali, püsis kaotusteta kümme aastat. Selle aja jooksul sai ta kirja 470 matšivõitu.