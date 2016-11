Endine tiimikaaslane solvas karjääri lõpetanud legendi

«Mis ta ei olnudki veel juba lõpetanud?» küsis Rondo ajakirjanikult, kes talt endise tiimikaaslase karjääri lõpetamise kohta kommentaari küsis. Tegelikult jättis Allen tõepoolest möödunud hooaja vahele, kuid ametlikult polnud ta kunagi karjääri lõpetamisest rääkinud. Paljud arvasid, et tema tagasitulek on vaid aja küsimus.

Samuti mõlema mehega koos Bostonis mänginud Paul Pierce on varasemalt tunnistanud, et Allen ja Rondo ei saanud omavahel läbi. «Neil olid imelikud suhted. Väljakul olime kõik head sõbrad, aga muul ajal ajas Ray oma asja. See oli lihtsalt tema viis. Ray ei tulnud isegi meeskonna ühissöömistele. Tõenäoliselt ei meeldinud talle Rondo kuigi palju, aga ega kõik, kellega sa koos mängid, ei peagi sulle meeldima,» rääkis Pierce.