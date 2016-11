Sebastien Ogier: ärge minu pärast muretsege

«Mul on väga kahju, et pärast nelja fantastilist aastat lahkub Volkswagen sarjast. Tänan kõiki kirgliku toetuse eest. Minu pärast aga ärge muretsege, meie teiega näeme veel,» postitas prantslane Twitterisse. Ott Tänaku meeskond DMACK saatis koheselt Ogier’le ka kirja, et loodab prantslast õige pea näha.

Andreas Mikkelsen tänas sotsiaalmeedia vahendusel samuti oma meeskonda. «Olete teinud suurepärast tööd. Mul on väga kahju, et see tänavuse hooaja järel lõppeb. Tänu teie usule suutsime saavutada väga häid tulemusi. Võtame nüüd Austraalia rallil viimast ning tähistame põnevust täis nelja aastat.»