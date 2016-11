Liverpooli ebaõnnesõdur jätab hooaja vahele

Ings vigastas põlve möödunud nädalasel liigakarikamängul Tottenhamiga. Ka eelmisest hooajast jättis ta seitse kuud põlvevigastuse tõttu vahele. Sel korral sai viga tema parem põlv, eelmine kord oli probleem vasaku põlvega.

«Oleme rohkem kui löödud. Ta on nii hea poiss ning töötas väga palju. Ta ei vääri nii halba õnne. Ta on mentaalselt tugev isiksus ning saab meilt parimat ravi. Loodame, et ta saab meie eest mängida sellisel tasemel, milleks me kõik teame, et ta suuteline on,» kommenteeris Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ründaja vigastust.

Ings liitus Liverpooliga 2015. aasta suvel. Vigastuste tõttu on ta klubi eest aga väljakul käinud vaid 11 korral. Väravaid on mehel kirjas neli.