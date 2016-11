Volkswagen hoidis oma rallimehi teadmatuses

Autoralli MM-sarjas valitseb suuremat sorti segadus, kuna täna selgus, et Volkswageni tiim pärast tänavust aastat enam sarjas kaasa ei löö. See tähendab, et uut töökohta hakkavad otsima tõelised tippsõitjad: Sebastien Ogier, Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelsen.