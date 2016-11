Paljud arvavad, et LeBron James on maailma parim korvpallur, kuid see ei muuda teda eksimatuks. Eelmisel NBA mänguõhtul tõestas James oma inimlikkust ning sa hakkama üsna kummalise äpardusega, visates vabaviskel ässa: pall ei puudutanud ei kõrvilauda ega -rõngast. Jamesi koduklubi Cleveland Cavaliers sai siiski 128:120 võidu Houston Rocketsi üle.