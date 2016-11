Tommi Mäkinen peab Ogieri ja Latvalaga läbirääkimisi

Toyota ja Mäkinen on seni sõlminud lepingu Juha Hännineniga, kuid teine ja võimalik kolmas piloodikoht on veel vabad. Mäkinen kinnitas, et loodab palgata mõne Volkswagenist vabaneva mehe. «Loomulikult, see on ju selge. Ma võtaksin kõik kolm enda tiimi.»

Mäkinen vihjas, et värskete uudiste valguses pole ka Hännineni tulevik enam kuigi selge ja on võimalik, et mees peab oma koha mõnele nimekamale piloodile loovutama. «Kui üleminekuaken avaneb, siis on igasugused muudatused võimalikud. Hetkel hoiame ühendust Ogieri ja Latvalaga, nad on kaks maailma kõige kiiremat rallimeest.»

Kokkuvõttes on Mäkinen Volkswageni taandumises pettunud. «Ralli MM-sarjale oleks kasulik, kui seal sõidaks võimalikult palju tehasetiime. Eriti oluline oli see, et Saksamaa autotootja oleks kõrges mängus,» arutles ta. «Lisaks on Volkswagenil palju erinevaid probleeme ja minu arvates said nad rallist positiivset reklaami.»