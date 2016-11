Oliver Orav põnevast lõpust: see tuli puhtalt emotsiooni pealt

Seejuures jäädi viiendas geimis lootusetuna tunduvasse 6:11 kaotusseisu, ent suudeti sellest seisust välja ronida ja võideti geim 19:17. Suurepärase etteaste teinud Oliver Orav tõdes, et lõpus aitas neid suuresti emotsioon.

«Puhtalt emotsiooni pealt tuli see! Neil tulid mõned vead ka ja meil asjad õnnestusid servid. Ja Raineri (peatreener Rainer Vassiljevi – M. G.) taktika. Meil oli lõpus veel mõtlemisaega ja Rainer sai meile juhiseid anda, sellest oli palju abi,» sõnas Orav.

Selveri rünnakud toetusidki diagonaali Lincoln Williamsi ja nurgemehe Orava õlule, kes paustasid vastavalt 22 ja 32 punkti. Belgradi klubi edukaim oli diagonaalründaja Aleksandar Blagojevic, kes sai eile pea pooled meeskonna tõstetest ja tõi 28 punkti.

Teine nurk Karli Allik tegutses ebakindlalt ja Vassiljev proovis tema asemel korraks Rauno Tammet ning siis 17-aastast Albert Hurta, sest Tammet segab põlvevalu.

Vassiljev kiitis nii Orava kui Williamsit ning ka Allikut. «Väga raskelt tuli see mäng. Pärast teist geimi hakkasid mehed mõtlema, et peab midagi juurde panema, aga tegelikult ei pea, tuleb rahulikult võtta. Aga viiendas geimis tegi Allik lõpuks seda, mida temalt palusin,» viitas Vassiljev Alliku servile. Allik eksis mängu jooksul servijoone taga koguni kuus korda.

Nii Vassiljevi kui Orava sõnul ei näidanud meeskond oma parimat mängu ning võimalik olnud ka 3:0 võit noppida. «Kahes esimeses geimis tegime umbes 75 protsenti sellest, milleks oleme võimelised,» sõnas Orav. «3:0 oli võimalik ära võtta, kui poleks hakatud üle mõtlema,» sekundeeris peatreener.

Sellele, mis Balkani riigi pealinnas ees ootab, eestlased liialt ei mõtle. «Vahel on parem ka see, kui karjutakse sinu vastu, kui et mängime tühjale saalile. Loeb see, mida me ise teeme,» leiab Vassiljev.

Orava sõnul saadi aru, et Serbia meistri näol pole tegu millegi erilisega ning kordusmängule minnakse positiivsete mõtetega.

Selveri ja Zvezda kordusmäng peetakse pühapäeval Belgradis. Kaks geimivõiti viivad kordusmängu kuldsesse geimi, 3:0 või 3:1 või tagab Selverile edasipääsu. Selver jätkab justkui Kohila alustatud ilusat teekonda, sest Eesti parim naiskond teenis eelmises ringis kaks üllatuslikku võitu Montenegro klubi Luka Bari vastu.

Sama vastasega on Selver seejuures varem kahel korral mänginud, küll madalamas sarjas. Hooajal 2007/2008 CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaalis tagas Selverile edasipääsu Balkani põrgukatlas saadud kuldse geimi 15:10 edu. Neli aastat hiljem said punatähed revanši, kui CEV Cupi 1/16-finaali kohtumised võideti 3:2 võõrsil ja 3:0 kodus.