Arsenali tähte süüdistatakse Messiga sarnases maksupettuses

Süüdistuse kohaselt jättis Sanchez 2012. ja 2013. aastal tasumata 983 443 euro ulatuses makse. Väidetavalt kasutas ta Maltal asuvat offshore-firmat, et jätta maksud maksmata enda nimeõigustega seotud reklaamitulude pealt.

Tšiillase agent tegi seepeale avalduse, kus kinnitas, et tema klient on alati täitnud kõiki oma elukohariigi seadusi. «Ta on alati kõik maksud tasunud ning mitte ainsatki tema nimeõigustega seotud tuluallikat pole maksuameti eest iial varjatud,» seisis avalduses.

Kolm aastat tagasi esitati samasuguse sisuga süüdistus Barcelona tähele Lionel Messile, kes jättis süüdistuse kohaselt Uruguays, Belize’il ja Panamal asuvaid varifirmasid kasutades samuti oma tuludelt maksud maksmata. 2013. aasta augustis vabatahtlikult Hispaania riigile 5,1 miljonit eurot tasunud, ent siiski oma süütust kinnistanud Messi ja tema isa mõisteti tänavu juulis kohtus süüdi. Mehi karistati vastavalt 1,7 ja 1,4 miljoni euro suuruse rahatrahviga ning 21-kuulise tingimisi vanglakaristusega.

Sanchez siirdus Barcelonast Arsenali 2014. aastal, Londoni klubi maksis katalaanidele tema teenete eest 35 miljonit naela. Esimesel hooajal lõi tšiillane Arsenali eest 25 ja teisel 17 väravat, tänavu on tema arvel kõigis sarjades 14 mänguga juba 8 väravat ja 5 väravasöötu.