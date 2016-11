Mercedese paljastus: Hamiltoni ähvardas Mehhikos Räikköneni saatus

Põhjuseks oli Hamiltoni eksimus esimeses kurvis, kus ta pidurdas rattad blokki ja sõitis üle muru. Andmed näitasid Mercedesele, et kandiliseks pidurdatud rehvidest tulenev vibratsioon võib lõppeda vedrustuse purunemisega, kuid võistkond võttis riski ega kutsunud Hamiltoni kohe boksi rattaid vahetama.

Sama juhtus näiteks mullusel Sotši etapil Nico Rosbergiga, kelle rehvid vahetati otsekohe uute vastu. MMi üldseisu arvestades otsustati aga seekord Hamilton rajale jätta. Lõplik sõna jäi Paddy Lowe’le, kes meenutas portaalile 2005. aastat, kui ta töötas McLarenis ning tiim otsustas Nürburgringil peetud Euroopa GP-l Kimi Räikköneni esikohalt mitte boksi kutsuda. Soomlase autol purunes seejärel viimast ringi alustades peasirge lõpus ülisuurel kiirusel kulunud rehv ja auto paiskus rajalt välja, õnneks ei saanud Räikkönen ega keegi teine avariis vigastada.

«Lewise rehv oli üle keskmise kandiline. Veel veidi ja vibratsioon oleks olnud nii suur, et vedrustusele oleks langenud ülekoormus. Tiimid jälgivad sellist olukorda alati, kui sõitja rattad lukku pidurdab. Vibratsioon häirib sõitja nägemist, kuid veel ohtlikum on selle mõju vedrustusele,» selgitas Lowe. «Õigupoolest ei olnud probleemi ulatus selge enne, kui Lewis jälle täishoo üles sai. Esimese paari ringiga sai klaariks, et liigume piiri peal. Teisel ringil boksi tulek oleks aga Lewise tiitlivõimalused nii või teisiti hävitanud, nii et olime silmitsi raske valikuga.»

Hamiltoni taktika nägi ette, et esimene boksipeatuse tehakse 19. või 20. ringil. Tiim suutis venitada 17. ringini, et taktikat võimalikult vähe muuta. «Tosina ringi jooksul ei läinud asi hullemaks, aga seejärel küll, nii olimegi sunnitud Lewise varem boksi kutsuma,» selgitas Lowe, kelle sõnul poleks britti kindlasti rajale jäetud, kui tegu poleks olnud tiitliheitlusega. «Igal teisel etapil oleksime ta kohe boksi võtnud. See ei olnud meeldiv olukord.»

Hamilton vähendas võiduga kaotuse Rosbergile üldtabelis kaks etappi enne hooaja lõppu 19 punktile. Rosbergil on siiski veel eksimisruumi, sest isegi kui Hamilton võidab nii Brasiilias kui ka Abu Dhabis, piisab sakslasele tiitli kindlustamiseks ühest teisest ja ühest kolmandast kohast.