Video: kitseneedus ja 108 aasta pikkune tiitlipõud said dramaatilise lõpu

Põnevas finaalis alistas Cubs otsustavas mängus Cleveland Indiansi 8:7, seejuures oli Chicago meeskond jäänud nelja võiduni peetavas seerias taha 1:3. Viimati võidutseti 1908. aastal, kui finaalis alistati 4:1 Detroit Tigers. Pikale tiitlivõiduta seeriale lisas värvi 1945. aastal aset leidnud vahejuhtum, kui kohalik baariomanik Billy Sianis visati Cubsi staadionilt välja, sest ta oli sinna tulnud koos oma kitsega, kes aga haises ja häiris teisi pealtvaatajaid.

Sianis kuulutas seepeale, et Cubs ei võida enam mitte kunagi. Kui Cubsil luhtus järjest mitu võimalust tiitlit võita, hakatigi seda pidama needuseks, mis võistkonda igavesti jälitab. «Needus on nüüd murtud, kits on ajalugu,» lausus Cubsi fänn Rodrigo Gonzales BBC vahendusel pärast võitu.

Kui Cubs suutis viimaks fänne rõõmustada, siis Clevelandi poolehoidjate pikk ootus jätkub – nende meeskond võitis tiitli viimati 1948. aastal.