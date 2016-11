Šveitsi tiimi kutsutud Mannima jätkab peale teise tütre sündi sportlaskarjääri

Eeloleval hooajal keskendub Mannima kaheksast maratonist koosnevale FIS Marathon Cupile, mille avamaratoniks on 15. jaanuaril Prantsusmaal sõidetav La Foulee Blanchi vabatehnikamaraton. Kindlasti on maratonisarja üldvõidu kõrval eesmärgiks ka samasse sarja kuuluva Tartu Maratoni võit ja hea esinemine Lahti maailmameistrivõistlustel, kus Mannima põhidistantsiks on 30 km vabatehnikasõit.

Esialgu oma tiimiga võistelda planeerinud Mannima sai kutse Šveitsi maratonivõistkonda SAS & TG hütten, mis tagab talle suuremad taustajõud ja hooldemeeskonna. SAS & TG hütteni peatreeneriks on Eesti suusasõpradele tuttav Christoph Schmid. Lisaks Mannimale kuuluvad teami šveitslanna Rahel Imoberdorf ja rootslanna Maria Graefnings.

Viimaste aastate Eesti parima naissuusataja sõnul pole viieaastase ja pea aastase tütre kõrvalt tippvormi jõudmine sugugi lihtne. «Usun, et varasematel aastatel loodud treenituse baas ei ole kadunud ja aktiivsemalt hakkasin ennast juba liigutama kuu aega peale teise tütre sündi. Tõsisemate treeningutega, mis tähendavad kahte harjutuskorda päevas ja märksa suuremaid koormusi, alustasin peale jaanipäeva. Õnneks on mul väga toetav pere, kelle toel ja abil saan viibida treeninglaagrites ja võistlusreisidel,» selgitas Mannima.

Eeloleval nädalal suundub Tatjana Põhja – Soome traditsioonilisse esimese lume laagrisse. Hooaja avastart on 11.-13. novembril Olosel FISi võistlustel, MK avastardi teeb Mannima 26.-27. novembril Rukal.