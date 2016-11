Ksenija Balta: minu jaoks jäi vahepeal aeg seisma

«Ühtpidi on see hooaeg läinud kõige paremini, ma olen kolmel tiitlivõistlusel olnud lõppvõistlusel, suutsin võistelda paljudel rahvusvahelistel võistlustel ja olla konkurentsis. Loomulikult jäävad alati minu eesmärgiks kõige kõrgemad kohad – muidu see poleks ju mina,» lausus teisipäeval 30-aastaseks saanud Balta, kes tunneb ennast sellest numbrist nooremana.

«Need aastad, mis ma puudusin võistlusareenilt – minu jaoks jäi sellest hetkest aeg seisma ja nüüd ma tulin tagasi. Sisuliselt tunnen ma ennast mitte 30-, vaid 25-aastasena. Iseenesest on see vaid number,» sõnas ta.