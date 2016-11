Ametlik kinnitus: ilmataat pagendab Levadia-Flora ülitähtsa mängu kunstmurule

Viimaste päevade lumesadu ja öised külmakraadid on muutnud Kadrioru muruväljaku olukorra mängu pidamiseks sobimatuks – tänahommikuse seisuga oli väljakul 12 sentimeetri jagu lund. See tähendab, et Premium liiga viimase vooru kõik viis kohtumist toimuvad kunstmurul. Juba varem oli selge, et kunstmurul peetakse Nõmme Kalju ja Infoneti vaheline mäng, sest Kalju koduväljak Hiiu staadionil on just selle kattega.

Hooaja viimase vooru eel on tiitlikonkurentsis veel kolm meeskonda – Infonet juhib tabelit kahe punktiga Levadia ja Kalju ees. Liidrist nelja punktiga maha jääval Floral pole enam võimalust mullust tiitlit kaitsta, küll aga vajavad nad viimasest kohtumisest Levadia vastu võitu, et kindlustada koht esikolmikus, mis annaks tulevaks hooajaks pääsme eurosarja.

Enne viimast vooru on võimalusi palju – Infonet tuleb võidu korral kindlasti meistriks ja võib tiitlit tähistada ka viigi korral, ent viimast vaid juhul, kui samal ajal peetav Levadia-Flora kohtumine ei lõpe Levadia võiduga. Kui Levadia võidab ja Infonet viigistab, lõpetatakse võrdsetel punktidel, mis tähendab, et nende kahe vahel ootab ees lisamäng.

Ent lisamängule võivad jõuda ka Kalju ja Levadia – seda juhul, kui mõlemad oma kohtumise võidavad. Kui Kalju alistab Infoneti ja Levadia ei suuda Florast jagu saada, kroonitakse meistriks Kalju.

Premium liiga viimase vooru kohtumised algavad laupäeval kell 13.05, Postimees näitab otsepildis Levadia-Flora vastasseisu.