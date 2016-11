Jalgpalli maailmameister langes seksivideo tõttu väljapressimise ohvriks

Videol mürab Kramer linade vahel kahe tütarlapsega, kellest üks on ka väljapressimise taga. Sündmus ise leidis aset juba eelmisel detsembril, ent jõudis avalikkuse ette alles nüüd. Kui väljapressijad rahanõudega Krameri poole pöördusid, võttis jalgpallur ühendust politseiga, kes kurjategijad kinni nabis. Süüaluseid on kaks, lisaks videos olnud naisele ka üks meesterahvas.

«Minu eraelus on kõik hästi, aga las eraelu jäädagi eraeluks. Kahju, et see nüüd sellisel moel avalikkuse ette jõudis. Aga samas saan nüüd jälle jalgpallile keskenduda,» kirjutas Kramer Instagrami-postituses.

MM-finaalis Argentina vastu pälvis Kramer tähelepanu esmalt sellega, et lülitati Sami Khedira vigastuse tõttu viimasel hetkel algkoosseisu. Mängu avapoolajal põrkas ta peadpidi kokku argentiinlase Ezequiel Garayga ning jätkas küll mängimist, kuid ei tajunud ümbrust enam adekvaatselt, küsides näiteks kohtunikult Nicola Rizzolilt, kas tegu on poolfinaaliga. Rizzoli otsustas, et Kramer tuleb tema enda tervise huvides välja vahetada.