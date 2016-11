Astana spordidirektor: Kangert on rattur, kes suudab teha tulemusi

«Me vaatame ümber teatud ratturite rollid meeskonnas,» lubas Martinelli. «Viimastel aastatel on Jakob Fuglsangi kasutatud abilise rollis, kuid Pariis-Nice'il ja Baski tuuril on ta Astana liider. Tanel Kangert on teine rattur, kes suudab tulemusi tuua, ja tahan näha, mida Moreno Moser suudab teha,» sõnas Martinelli.