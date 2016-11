Mööl sisse, Sappinen välja: Reim avaldas Eesti koosseisu mänguks Belgiaga

«Praegu on koondise nimekirjas 25 meest, kellest kõik Brüsselisse ei sõida. Nimekirjas on ka paar mängijat, kelle tervislik seisund ei ole hetkel sada protsenti kindel. Koguneme koondisega teisipäeval ja meil on piisavalt aega, et olukorda jälgida ja teha lõplik valik,» selgitas peatreener Martin Reim.

Võrreldes Gibraltari ja Kreeka valikmängudega on koondisesse kutsutud Nõmme Kalju äärekaitsja Karl Mööl ja taas teenis kutse vahepeal koondisenimekirjadest eemale jäänud Infoneti keskkaitsja Vladimir Avilov. Puuduvad aga Flora ründaja Rauno Sappinen ning eelmise nimekirja üllatusmees, Kalju kogenud ründaja Tarmo Neemelo.

Belgia – Eesti MM-valikmäng algab 13. novembril kell 21.45 Eesti aja järgi. Otsepilti näitab Eesti Televisioon.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoen Jalkapallokerho (FIN) 28/0

Pavel Londak (14.05.1980) – Rosenborg BK (NOR) 27/0

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Norrköping (SWE) 1/0

Kaitsjad

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 115/3

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 51/0

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 45/2

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 31/0

Artur Pikk (05.03.1993) – FK BATE Borisov (BLR) 17/1

Nikita Baranov (19.08.1992) – Tallinna FC Flora 13/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 6/0

Vladimir Avilov (10.03.1995) – Tallinna FC Infonet 2/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad