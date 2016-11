Pettumus rallisõpradele: Rally Estoniat järgmisel aastal ei toimu

Rally Estonia on kolme viimase aastaga tõusnud FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste parimate rallide hulka, mida on kinnitanud sõitjad, sarja promootor Eurosport Events ja Rahvusvahelise Autoliidu FIA vaatlejad. Enne esimest Rally Estoniat, mis sõideti 2010. aasta juulis, seadsid korraldajad endale eesmärgiks viia Eesti meistrivõistluste etapp uuele tasemele, olla Baltikumi suurim autospordisündmus ja tuua Eestisse rahvusvahelise tippsarja etapp. Seitsme aastaga on need eesmärgid täidetud ja korraldusmeeskond on nüüd olukorras, kus soovitakse leida uued ja veel kõrgemad eesmärgid.

2014. aastal oli auto24 Rally Estonia esmakordselt autoralli Euroopa meistrivõistluste etapp ja esimesel aastal tunnistati ralli Eurosport Events ja FIA vaatlejate poolt sarja parimaks. 2016. aasta võistlus oli ralli direktori Urmo Aava hinnangul seni parima tehnilise korraldusega ralli. Rally Estoniat on nende seitsme aasta jooksul iseloomustanud pidev progress, mis on väljendunud uuenduste näol nii sõitjatele kui kümnetele tuhandetele rallifännidele raja ääres. Vaadates tulevikku, on selge, et selline progress peab jätkuma.

Hetkeolukorras on auto24 Rally Estonia korraldajate jaoks tarvis seada uued sihid, millisena Baltikumi suurim autospordisündmus tulevikus välja nägema hakkab ja leida võimalused selle realiseerimiseks. Kuna eesmärke ei seata üheks aastaks, siis parema tulemuse saavutamiseks on vajalik selgeks teha, kuhu liigub autoralli maailmas, millised on võimalikud rahvusvahelised sarjad, mille kalendrisse võiks auto24 Rally Estonia tulevikus kuuluda, et saaksime kodus sõitmas näha meie autoralli tippe. Selle kõige valguses otsustasid auto24 Rally Estonia korraldajad võtta aja maha ning 2017. aastal auto24 Rally Estonia ei toimu.

«Me usume, et kõik osapooled mõistavad seda otsust. Nende seitsme aastaga on loodud suurepärane autospordisündmus ja kokku pandud hästi toimiv meeskond. Nüüd peame seadma uued eesmärgid, sest paigalseis pole meie jaoks lahendus. Me täname omalt poolt erinevaid Eesti riigi ametkondi ja asutusi, kes on meid toetanud, meie toetajaid ja koostööpartnereid läbi nende aastate, kohalikke omavalitsusi ja elanikke, kelle teedel ja maadel oleme saanud oma võistlust korraldada, sõitjaid, kogu meie korraldusmeeskonda läbi aastate ning loomulikult neid kümneid tuhandeid rallifänne, kes seitsme aasta jooksul on juulikuus alati Lõuna-Eestis kohal olnud, et saada osa suurest rallipeost,» ütlevad ralli korraldajad Urmo Aava, Tarmo Hõbe ja Silver Kütt.

Tarmo Mutso, EAS turismiarenduskeskuse direktor: «Rally Estonia meeskond on teinud head tööd, luues kohalikust suurvõistlusest rahvusvahelise tippsündmuse Eestis. Kahjuks näitab antud olukorda jõudmine, et kui me kõik oleme panustanud suure sündmuse ülesehitusse ja teatavale tasemele tõstmist siis selle säiltamiseks ja järgmisele tasemele tõusmiseks kipub tee püsti tõusma. Eesmärkide täitmine on innustuseks seada uued eesmärgid ja me ei saa jätta sarnaste suursündmuste korraldajaid siin üksi vastutama. Põhjuseid, miks asjad nii on, on lihtne leida, meil tuleb aga leida lahendusi. Usun, et see vaheaasta on kõigile heaks võimaluseks peeglisse vaadata ja tulla välja uute lahendustega, et 2018. aastal saaksime taas osa sellest suurtest spordisündmusest Eestis.»

Margus Tomberg, Sanoma Baltics AS juht: «Auto24 jaoks on olnud see väga hea koostöö, millest on võitnud mõlemad pooled. See pühendumus luua parimat autospordisündmust ja uute ideede väljapakkumine on väärt eraldi esiletõstmist ja julgustan ka teisi erasektori esindajaid tulevikus sellesse sündmusesse panustama. Ralli mõistes, see on olnud üks vinge sõit ja me täname selle eest!»

Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler: «Rally Estonia on Eesti üks silmapaistvaim rahvusvaheline spordisündmus. Tulemusliku poole ja sellega kaasneva üleeuroopalise meediatähelepanu kõrval on oluline läbi turismi tekkiv positiivne majanduslik mõju. Rally Estonia on seetõttu hea näide, miks peaks riik tulevikus rohkem tähelepanu pöörama ühelt poolt spordimaastikku rikastavatele ning teisalt positiivselt majandust toetavatele suurvõistlustele. Loodan, et tegemist on ajutise pausiga ning ka tulevikus on Eesti rallisõpradel võimalik sel tasemel võistlusi kodus nautida!»