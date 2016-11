EPO-patune suusataja trügib vihaste konkurentide kiuste tagasi rajale

«Läbisin puhtalt 14 dopingutesti. Ehkki olin vahel võtnud kahekordse annuse EPOt, läksin ikkagi proovi andma. Aga vahele jäin alles 15. korral,» pajatas Dürr ise oma dopingutarvitamise kohta. Austerlane osales keelust vabanemise järel 220 km pikkusel Nordenskiöldsloppeti võistlusel, kuid otsustas MK-etappidele mitte minna.

Uuesti MK-sarjaga liitumine polegi aga niisama lihtne. Rahvusvaheline Suusaliit lubaks Dürril võistelda, kuid Austria Suusaliit teatas, et dopingutarvitajal pole elu lõpuni nende ridadesse asja. Ilma alaliidu liikmelisuseta ei saa aga FIS Dürrile väljastada võistlejalitsentsi, mis lubaks tal FISi võistlustel osaleda. Dürr andis seepeal koduse alaliidu kohtusse ning tema advokaat Felix Clement nimetas alaliidu käitumist ebaseaduslikuks ja kohatuks.

«Kui leitakse, et oleme kohustatud talle uuesti litsentsi väljastama, siis hea küll, väljastame. Kui otsus jääb aga meie langetada, siis parema meelega me seda ei teeks,» lausus Austria suusaliidu president Peter Schröcksnadel seepeale.

Dürri karjääri parim tulemus on hooajal 2013-14 Tour de Skil üldarvestuses saadud kolmas koht. Kui selgus, et austerlane on dopinguga patustanud, see tulemus tühistati. Paljud konkurendid on aga avalikult öelnud, et ei taha Dürri enam kunagi suusarajal näha – näiteks norrakas Petter Northug lubas austerlasele lihtviisiliselt pasunasse anda, kui peaks teda mõnel MK-etapil kohtama.