Eesti koondislane valiti Soomes oktoobrikuu sümboolsesse koosseisu

«Selline tunnustus on suurepärane ja näitab, et liigun õigel teel. Unistan suurelt ning mu sportlase hing ikhab aina kõrgemale ja kaugemale,» sõnas Miilen.

Oktoobris pidas Rovaniemi naiskond neli mängu, millest kõigis kuulus rahvusnaiskonna nurgaründaja põhikoosseisu ja kogus igas matšis vähemalt 17 punkti. Kõik kohtumised olid viiegeimilised ja võita õnnestus neist pooled.

Rovaniemi avas liigahooaja 14. oktoobril Kuusamo Pölkky vastu, kus Miilen tõi 21 punkti (efektiivsusnäitaja +12). Järgnes matš Pihtipudase LiigaPloki naiskonna vastu, kus eestlanna saldoks jäi 17 punkti (+4). Möödunud nädalal toimunud kahes kohtumises olid vastaseks Pieksämäki ja uuesti Pihtipudase naiskonnad. Neist esimeses mängus jäi Miileni arvele 22 punkti (+11), millest kuus tulid serviässadest. Kuu lõpetas 25-punktiline (+18) esitus, kus Miilen näitas ka väga head vastuvõtuprotsenti (73).

Kuu saldoks kogunes 20 geimiga 85 punkti, mis teeb keskmiselt 4,25 punkti geimis. Igati korralik oli ka rünnakuprotsent: Miilen realiseeris 148 tõstest 68 ehk 46,57 protsenti.

«Nii sidemängija kui ka peatreener usaldavad mind rasketel hetkedel, mille eest olen ma ääretult tänulik, ning see arendab mind mängijana tohutult. Mul on isegi treeneriga kokkulepe, et võin lüüa blokki või auti, ent peamine, et olen julge ja ei hakka kätt väristama,» rääkis Miilen.

«Võistkond on eelmise aastaga võrreldes veel noorem ja sellist kindlat liidrit pole, seega olen otsustavatel hetkedel katsunud ise kindel olla. Olen siiamaani rahul oma rünnaku ja kaitsemänguga, palju parandamist nõuab blokk,» lisas Viljandist pärit pallur.

Miileni kõrval kuulusid oktoobrikuu sümboolsesse võistkonda HPK pallurid Katja Kylmäaho, Piia Korhonen ja Michaela Madsen. Kuusamo võistkonnast pälvis nominatsiooni Lotta Piesanen, Pihtipudasest Elizabeth Field ja Salo LP Viestist Hillaelina Mäntylä.