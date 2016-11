Selgus U23 koondise esialgne koosseis Inglismaa vastu

Noortekoondisesse kuuluvad Premium liiga klubide mängijad, kellest mitmed on pallinud ka A-koondises.

Nelja meeskonnaga International Challenge Trophy turniiril on Eesti tunnistanud võõrsil Slovakkia U21 koondise 4:0 paremust, viimati tehti septembri alguses A. Le Coq Arenal 3:3 viik Ukraina U20 koondisega. Inglismaa osaleb turniiril C-koondisega.

Slovakkia ja Ukraina on kõik kolm alagrupifaasi kohtumist juba pidanud. Pääsu finaali on kindlustanud Slovakkia seitsme punktiga, Inglismaa on hetkel kolme punktiga (kahest mängust) teine. Ukraina punktisaldoks jäi kaks, Eestil on enne viimast kohtumist neljandana koos üks punkt. Võidu korral pääseks Eesti finaali, viigi või Inglismaa võidu korral pääseksid finaali külalised.

Eesti – Inglismaa kohtumine toimub teisipäeval, 15. novembril kell 18:00 A. Le Coq Arenal. Inglismaaga kohtuti viimati samal võistlusel 2014. aastal, mil vastased olid paremad tulemusega 4:2.

Eesti U23 koondis:

Väravavahid

Marko Meerits (26.04.1992) – Rakvere JK Tarvas

Karl Johan Pechter (02.03.1996) – Tartu JK Tammeka

Kaitsjad

Trevor Elhi (11.04.1993) – Nõmme Kalju FC

Märten Kuusk (05.04.1996) – Nõmme Kalju FC

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC

Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – Tallinna FC Levadia

Andre Paju (05.01.1995) – Tartu JK Tammeka

Henrik Pürg (03.06.1996) – Nõmme Kalju FC

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad ja ründajad

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora

Svjatoslav Jakovlev (24.04.1996) – JK Narva Trans

Pavel Dõmov (31.12.1993) - Tallinna FC Infonet

Martin Kase (02.09.1993) – Paide Linnameeskond

Robert Kirss (03.09.1994) – Nõmme Kalju FC

Brent Lepistu (26.03.1993) - Tallinna FC Flora

Martin Miller (25.09.1997) – Tartu JK Tammeka

Andreas Raudsepp (13.12.1993) – Tallinna FC Levadia

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Paide Linnameeskond

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora