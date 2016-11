Endine Ferrari boss jagas Schumacheri kohta julgustavaid uudiseid

2013. aasta lõpus suusatades tõsise peavigastuse saanud Schumacher on pärast pikka koomasolekut taastunud alates 2014. aasta sügisest kodus, kuid tema mänedžer Sabine Kehm on seitsmekordse maailmameistri tervise osas jaganud väga vähe infot. Brawn, kes oli vormelilegendiga lähendane ning töötas tema koos nii Benettonis, Ferraris kui Mercedeses, rääkis aga nüüd BBC-le, et Schumacheri tervis võib liikuda paremuse suunas.

«Perekond on otsustanud Michaeliga seotud paranemise uudiseid hoida enda teada ja pean seda otsust austama. Tema tervises on julgustavaid märke ja palvetame iga päev, et neid üha rohkem näha,» andis Brawn BBC Spordile mõista, et olukord on liikumas paremuse suunas. «Võin öelda veel vaid seda, et tema seisundi osas on palju spekulatsioone, neist enamik on valed,» lisas Brawn.