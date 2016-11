Liverpooli legend kritiseeris meeskonna kaitseliini: niimoodi meistritiitlit ei võida

Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani kodumeeskond Liverpool on alustanud hooaega Inglise kõrgliigas hästi, kui kümnest mängust on kogutud 23 punkti. Täpselt sama palju on koos ka Manchester Cityl ning Arsenalil, seega kõik kolm meeskonda püsivad esikoha konkurentsis. Võrreldes teistega on aga Liverpool endale lüüa lasknud kõige rohkem väravaid - 13 -, ManCityl on sama number üheksa ja Arsenalil kümme.

Aastatel 1981-1994 Liverpooli meeskonnas mänginud Steve Nicoli sõnul võibki just kaitseliini ja väravavahtide tegevus ehk liiga paljude väravate sisselaskmine maksta tiimile koha tabeli tipus. «Liigat ei saa võita, kui sa väravaid niimoodi ära viskad. Just seda Liverpool praegu teeb. Kui sa lased enda võrku väravaid lüüa, siis see on suur probleem. Tegemist ei ole taktikalise, vaid individuaalse probleemiga,» väitis Nicol.

Klavan ja tema meeskonnakaaslased saavad järgmise võimaluse tõestamaks, et Liverpooli legend eksib, juba sel pühapäeval, kui kodus võetakse vastu Watford, kes paikneb liigatabeli seitsmendal kohal.