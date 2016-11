Eesti jalgpallikoondise endine peatreener võib juhendama hakata Rootsi kõrgliigaklubi

Pärast suureskoorilist kaotust MM-valiksarja avakohtumises Serbiale tule sappa saanud rootslasest loots pole seni veel treeneri rolli naasnud. Rootsi meedia spekuleerib, et 40-aastane treener võib siirduda uueks hooajaks Rootsi kõrgliigasse, vahendas Soccernet.ee.

Väidetavalt on tema palkamisest huvitatud klubi nimega IK Sirius. Voor enne hooaja lõppu hoiab Sirius Rootsi esiliigas esimest positsiooni, kuid pääsme kõrgseltskonda on klubi varasemalt kindlustanud. Siriuse praegune peatreener Kim Bergstrand on meeskonna eesotsast lahkumas ning just Pehrsson on üks kandidaatidest tema asendajaks.