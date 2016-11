Eesti jääkeegel pürib tunnustatud šotlase juhendamisel olümpiale

Alaliidu presidendi Fred Randveri sõnul on eesmärgiks Eesti jääkeeglimängijate taseme tõstmine ning lisaks soovib alaliit panustada maksimaalselt 2018. aasta olümpiamängudele kvalifitseerumiseks. «Loodame väga, et Grayl õnnestub aidata Eesti jääkeeglivõistkond esmakordselt olümpiajääle. On väga rõõmustav, et meie mängijad saavad sedavõrd otsustaval hooajal treenida järjekindlalt ühe ja väga tugeva treeneri käe all,» sõnas Randver.

Esmakordselt Eesti jääkeegli ajaloos on Eesti segapaari võistkonnal võimalik tagada pääs olümpiamängudele. 2018. aasta taliolümpiale pääsemine sõltub 2017. aasta MMi sooritusest. «Möödunud aasta aprillis teenitud kvalifikatsioonipunktidele tuleb sel hooajal teenida lisa ning Kanadas toimuval MMil tuleb Eesti segapaaril saada vähemalt 6.-9. koht,» selgitas alaliidu juht.

Treeneri Brian Gray sõnul on tema ootused Eesti mängijatele väga selged: «Tuleb mängida paremat curling’ut. See tähendab seda, et iga mängija ja iga tiim mängib kasvaval tasemel. See innustab sporti rohkem panustama, sest Eesti jääkeegel vajab noori mängijaid, et spordiala edasi arenaks.»

Brian Gray juhendamisel jõudis Eesti segapaar Turman/Lill tänavu segapaaride MMil kuuendale kohale, teenides sellega seitse kvalifikatsioonipunkti 2018. aasta taliolümpiaks. Koostöö raames juhendab Gray Eesti koondist ka tänavu Kanadas toimuval MMil. Lisaks koondisemängijate treenimisele viib Gray Eestis hooaja jooksul igal kuul läbi ka ühe neljapäevase laagri, kuhu on oodatud osalema kõik Eesti võistkonnad, et oma mängutaset tõsta.

Brian Gray on juhendanud kokku kuue riigi jääkeeglimängijaid ning viinud Šveitsi naiskonna 2000. aasta MMil teisele kohale. Ta on juhendanud tiime Itaalias, Šveitsis, Tšehhis, Türgis ja Lätis.

Jääkeegel alustas Eestis 16. hooaega. Käesoleva hooaja tippsündmusteks kujunevad segapaaride maailmameistrivõistlused Kanadas, samas on teoreetiliselt olümpiamängudele võimalik pääseda endiselt ka Eesti naiste ja meeste koondistel.

Jääkeegel on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed, sealhulgas ka liikumispuudega inimesed. Ala sobib nii tõsisemaks sportlikuks harrastuseks kui meelelahutuslikuks seltskonnamänguks nii perekeskselt, kui kolleegidega. Eestis saab jääkeeglit mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.