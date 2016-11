Fenerbahce kaitsja: Zlatan on ennast täis ülbik

«Ma tegelikult ei kuulnud, mida ta ütles, aga tean, et ta polnud õnnelik. Tean, milline mängija ta on. Ta on ennast täis ülbik. See on tema viis jalgpalli mängida. Minu ülesanne oli aga talle võimalikult vähe ruumi anda, sest ta on hea mängija,» sõnas taanlasest keskkaitsja.

«Tegelikult ei tasu seda liiga tõsiselt võtta. See pole esimene kord, kui ta minu peale selliselt reageerib. Seda ei saa probleemiks nimetada, pigem on see osa mängust,» jätkas Kjaer situatsiooni kirjeldamist. Kumbki mängija kohtunikult karistada ei saanud. Samuti ei määrata kummalegi mängijale karistust retrospektiivselt.