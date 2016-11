Kuna aga Köllerbach Bundesligas kokkuvõttes tabeli esimesse poolde ei kuulu, siis suure tõenäosusega uue aasta alguses toimuvasse play-offi ei pääseta.

Teine kreeka-rooma maadleja Ardo Arusaar (-98 kg) alustas võistlemisi Bundesligas Ispringeni ridades, tehes seda samuti avakohtumises võidukalt. Ispringen paikneb Bundesligas praegu teisel kohal, mistõttu on lootus, et just Ardo Arusaare klubi jõuab play-offi ehk nelja parema hulka.