Johaug tarvitas huulekreemi Hiina suurfirmale meele järgi olemiseks?

Nimelt on Huaweil sponsorleping Norra suusaliiduga ning Euroopasse teed tegev tehnoloogiafirma soovis filmida reklaamvideot Johaugiga. «Rääkisime Therese tiimiga juba väga ammu. Ta ütles, et ta pole täitsa terve ning võib-olla peab filmimise vahele jätma. Aga ta on professionaal ning suutis oma ajakava klappima saada. Meil polnud õrna aimugi, millises seisus tema huul oli, nägime seda alles Belgradis,» sõnas Huawei Norra turundusjuht väljaandele VG.

VG artiklis on võimalik näha ka fotosid, mis on Johaugist tehtud 5. septembril ja 8. septembril. Samuti on võimalik näha videokaadreid reklaamvideo filmimisest.