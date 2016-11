Täna: Eesti jäähokikoondis mängib Läti amatööridega

Enne mängu:

Baltikumi jäähoki on tähendanud siiani peamiselt Läti koondise üksikuid välgatusi MMil ja olümpiaturniiridel ning Eesti ja Leedu koondise pusimisi esimese ja teise divisjoni piiril. Seepärast poleks KHLi taustaga mängijatest kubiseval Läti koondisel sellisel turniiril mängimisel vähimatki pinget ning Tallinna tuleb Läti meistrivõistlustel osalevatest amatöörmängijatest koosnev seltskond.

Eesti parim hokimees Robert Rooba loodab, et täna Tallinnas algava Balti karikaturniiriga pannakse alus vägevale traditsioonile, mis saab jätku ka järgmistel aastatel. «Eesti ja Leedu hoki elavdamiseks on see turniir väga oluline. Olgugi et Läti mängib siin oma nii-öelda klubide koondisega, on neil kindlasti korraliku kvaliteediga meeskond. Meie ja Leedu mäng on aga väga põhimõtteline heitlus.»

Balti karikaturniir

Reede, 4.11

19.00 Eesti – Läti

Laupäev, 5.11

17.00 Leedu – Läti

Pühapäev, 6.11

16.00 Eesti – Leedu