Video: Ogier ja M-Spordi boss vahetavad viisakusi

Eelmisel rallifoorumil peetud vestluses tunnistas Ogier’, et imetleb Wilsoni tööd ning tunneb kahetsust, et pole temaga koostööd teinud. «Olen alati Malcolmi imetlenud. Ma austan teda väga. Ma küll ei saa öelda, et kahetsen Fordiga mitteliitumist, kuid kahtsen seda, et ei saanud Malcolmiga koostööd teha. Aga kunagi ei tea, praegu ei tundu see küll tõenäoline, aga ära iial ütle iial,» rääkis Ogier. Siis ta muidugi veel ei teadnud, mida Volkswageni kõrged juhid tagatubades arutavad.

Samal foorumil tunnistasid nii Ogier kui Wilson, et olid koostööle väga lähedal. «Oleme seda arutanud,» sõnas Wilson naeratades. Jutuajamise moderaator Clark uuris seepeale, kui lähedal kokkuleppele oldi. «Olime lähedal,» ütles Ogier. «Jah, olime üpriski lähedal,» muheles Wilson.