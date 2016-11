Hitchin Ladies lasi fotograafil tuleva aasta kalendriks oma treeningut pildistada. Et kalender rohkem tähelepanu tõmbaks, heideti riided seljast. Kalendri, mille hinnaks on 10 naela, fotosid pole töödeldud ning kõik on naturaalne.

«Kõik naised tulid pildistamisele üsna enesekindlalt. Me pole küll supermodellid, kuid meil oli lõbus ning loodetavasti teenime natukene rahagi. Juba tänu sellele tegevusele oleme mõned sponsorid saanud,» rääkis tiimiliige Claire Crompton.

