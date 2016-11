Elu parimas vormis Kiivikas läheb koos tütardega MMile

Kiivikase jaoks on need järjekorras 17. maailmameistrivõistlused ning varasemalt on ta jõudnud 11. korda esikümnesse. Kolmel korral jõudis Kiivikas ka finaalidesse (2004, 2013, ja 2015). Kiivikas võistleb kaalukategoorias kuni 85 kilogrammi.

Võistlustel on Kiivikast saatmas ka tema tütar Christin-Amani, kes aitab isal võistluseks ette valmistuda, tehes talle grimmi ning aidates lavalise ettevalmistusega. Lava taga abistab isa ka noorem tütar Emilia. Kiivikase võistlus toimub pühapäeval, 6. novembril Eesti aja järgi kell 10.00.