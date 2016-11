Verstappen süüdistab vormel-1 kahepalgelisuses

Verstappen pole rahul, et tema sai esimese kurvi sirgekssõitmise eest karistada, samal ajal kui Mercedese piloot Lewis Hamilton tegi täpselt sama asja, ent jäi ausaks meheks. Verstappen nimetab olukorda absurdseks ning leiab, et vormel-1 on liiga palju reegleid.

«Sellised reeglid teevad spordiala keeruliseks, seda nii kohtunikele kui televaatajatele,» kirjutas Verstappen oma sponsori Exacti kolumni. «Hamilton ei saanud lõikamise eest karistada, olgu, sellest pole midagi. Mina tegin täpselt sama asja, kuid sain karistada. See teeb olukorra absurdseks. Mõlemad jäime pidurdamisega hiljaks, mõlemad tegime seda täpselt samas kurvis. Kumbki meist ei saanud antud olukorras eelist, sest olime mõlemad konkurentidest nii kurvi sisenedes kui sealt väljudes ees. See, et mina sain karistada, on väga kahepalgeline,» jätkas Verstappen.

Seega tuleks noormehe hinnangul talveks aeg maha võtta ning reeglid kõikidele arusaadavamaks teha. «Äkki on talvel võimalik reeglid selgemaks teha. Selge see, et reegleid on vaja ning olen neid alati ka austanud. Kuid reeglid on ausad vaid siis, kui need kehtivad kõigile võrdselt.»