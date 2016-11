Vaata uuesti: Eesti sai EM-valiksarjas Rumeenialt ootamatu kaotuse

Eesti võrkpallikoondis pidas täna EM-valiksarja teise turniiri avamängu. Tšehhis Jablonecis peetud duellis jäi Eesti 1:3 alla Rumeeniale ning pani end edasipääsu osas väga raskesse seisu, eksimisruumi enam pole. Eesti võitis kohtumise avageimi 25:23, kuid seejärel võitis Rumeenia järgmised geimid 25:22, 25:19 ja 25:23. Valikturniiri eel peeti Rumeeniat alagrupi kõige nõrgemaks meeskonnaks, kuid nüüd on nad nelja mänguga noppinud juba kaks võitu. Eesti jäi Rumeeniale alla nii blokipunktide (7-9), serviässade (4-7), rünnakuprotsendi (47-52) kui omavigade (27-31) arvestuses. Üle poolte rünnakutest lõid punktiks täna vaid Kert Toobal, Henri Treial ja Ardo Kreek, kelle kumulatiivseks saldoks kujunes 80 protsenti, ent see oli vaid 15 tõstet meie 109st. Hull polnud ka mängu lõpus peaaegu ainuisikuliselt rünnakuraskust vedanud Robert Tähe näitaja, kes sai 34 tõstet, millest realiseeris 16 ehk 47 protsenti. Homme tuleb Eestil vastamisi minna Makedooniaga, keda avavoorus võideti 3:2. Viimane kohtumine on eestlastel kavas pühapäeval ning siis tuleb heidelda Tšehhiga. Tabeliseis: 1. Tšehhi 9 punkti/3 mängu, 2. Rumeenia 6 punkti/4 mängu, 3. Eesti 5 punkti/4 mängu, 4. Makedoonia 1 punkt/3 mängu. Otse EM-finaalturniirile pääseb ainult alagrupi võitja. Teise koha saanud meeskond peab EMi pileti nimel pidama play-off’i kohtumise D-alagrupis teiseks tulnud meeskonnaga. D-alagrupis on nelja vooru järel kaksikjuhtimine, kuna nii Slovakkia kui ka Läti on kogunud 9 punkti.