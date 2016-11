Suurjooksude osavõtumaksu tõus paneb tegema valikuid

Näiteks SEB Tallinna Maratoni osavõtutasud on 2017. aasta kohta palju suuremad kui tänavuse maratoni puhul. 2016. aasta maratonidistantsi stardimaks soodusregistreerimisega voorus kuni 2015. aasta lõpuni 25 eurot ja kalleim voor tänavu 40 eurot, kirjutab ajakirja Jooksja jooksuportaal.

Nüüd on aga nii, et juba selle aasta lõpuni saab soodusvoorus end maratonidistantsile kirja panna 40 euro eest ja 2017. aastal viimases voorus koguni 70 euro eest. Poolmaratoni tariif on aga tõusnud soodusvoorus 20 eurolt 25 euroni ja viimases voorus koguni 60 euroni.

Maratoonar Roman Fosti sõnul kaotavad arvatavasti suurte jooksude stardimaksude tõusust väiksemate võistluste korraldajad. «Inimesed hakkavad valima võistlusi, kus on parem korraldus, samuti kes pakuvad sellega ka lisaväärtust (medal, soodustused, koti sisu - toim.),» ütles Fosti. Fosti ootab hinnatõusuga korraldajatelt ka võistlejatele lisaväärtust võrreldes eelnevate aastatega.

Loe pikemalt edasi Jooksjast.