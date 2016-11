Djokovic andis Murrayle elu võimaluse tõusta maailma esireketiks

Djokovic pidi oma positsiooni säilitamiseks jõudma vähemalt finaali. Kui aga Murray jõuab vähemalt finaali, on tal piisavalt punkte, et esireketiks tõusta. Täna kohtub ta Pariisis veerandfinaalis Tomas Berdychiga, võidu korral mängiks Murray poolfinaalis kas Jo-Wilfried Tsonga või Milos Raoniciga.

Murray on maailma paremuselt teine meestennisist olnud kokku 76 nädalat, esimest korda tõusis ta sellele kohale 2009. aastal. 29-aastasest Murrayst saaks ühtlasi vanim esimest korda esireketiks tõusnud mängija, seni on see rekord John Newcombe’i käes, kes jõudis selle saavutuseni 30-aastaselt, 1974. aastal.