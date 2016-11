Jalgpalli otsepilt: Levadia alistas Flora ja sai teise koha

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tallinna Levadia – Tallinna Flora

Laupäeval 5. novembril kell 13.05 Lilleküla kunstmurustaadionil

Kadrioru staadionil valitsevat lumiste olude tõttu peetakse mäng Lillekülas Sportland Arenal. Levadia ajab taga meistritiitlit ning see on nende jaoks võimalik ainult läbi lisamängu. Esialgu on selle jaoks kindlasti vaja alistada Flora ja ühtlasi loota, et Infonet ei võida enda kohtumist Kaljuga. Levadia võib lisamängus vastamisi minna nii Kalju või Infonetiga, sõltuvalt viimaste omavahelisest mängust.

Flora lootused meistritiitlile on küll kadunud, kuid endiselt on mängus veel hinnatud kohad eurosarjas ehk koht esikolmikus. Selle tagaks vaid võit Levadia üle. Floral on võimalik ka veel teisele kohale tõusta ning see juhtub, kui enda kohtumine võidetakse ning samal ajal alistab Infonet Kalju. Seega on paljud variandid esineliku järjestuses võimalikud ning nii Floral kui Levadial on rohevalgete derbis motivatsiooni pakkuda pealtvaatajatele äge lahing.

Levadia peatreener Igor Prins: «Viimases voorus on meie ainus eesmärk võit!»

Levadia kaitsja Igor Morozov: «Meeskond valmistub ja häälestub mänguks maksimaalselt ning annab endast võidu nimel parima.»

Flora peatreener Argo Arbeiter: «Usun, et oleme treeninud ja mänginud kogu teise poole hooajast väga hästi ja kogunud kõige rohkem punkte. Kuna olime algseisus -12 punkti, siis sellest lähtuvalt eksimise ruumi ei olnud kogu poolaasta vältel. Kõik eksimused tunduvad väga rängad ja pettumust valmistavad. Eriti ränka pettumust tundsime peale viimast mängu, kuna olime juba suutnud tulla tagasi tiitlivõitlusesse. Aga elus eralduvad tugevad isiksused nõrkadest just selle järgi, kui kiiresti nad tõusevad pärast langemist.»

Flora poolkaitsja German Šlein: «Tulemas on Premium liiga viimane mäng, mis on meie jaoks väga olulise tähtsusega. Anname endast kõik, et see hooaeg väärikalt lõpetada.»