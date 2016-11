Eesti noormeeste käsipallikoondis alustas turniiri Poolas kaotusega

Uus süsteem lahutas sportlase ja treeneri

«Peab tunnistama, et tingimused on mõnes mõttes isegi kehvemad kui varem. Uus sportlaste rahastamise süsteem sobib mõnele alale rohkem, mõnele vähem. Minu olukord on igal juhul harjumatu,» räägib kevadel judo Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud Grigori Minaškin.