Rousey naaseb ringi, kuid üllatus ootab ees

Nunesi ja Rousey vaheline tiitlimatš kuni 61 kg kaaluvate naiste arvestuses toimub 30. detsembril Las Vegases.

Samas tunnistas Rousey sel nädalal Ellen’i jutusaates, et tegemist on tema karjääri ühe viimase matšiga. «See on kindlasti minu üks viimaseid matše,» teatas 29-aastane Rousey. «Kõik peaksid seda vaatama, kuna see show ei kesta igavesti.»

Rousey sõnul ei talu ta väga hästi matšidele eelnevat pinget. UFC sarja boss Dana White selgitas aga täpsemalt, miks Rousey tahab MMA-karjääri lõpetada. «Ronda Rousey on teeninud kõvasti raha. Ta on soovitu juba saavutanud,» sõnas White TMZile. «Lisaks meeldib talle näitlemine. Ta on selles hea. Kui ta pühendub ainult näitlemisele, siis on ta selles veelgi parem.»