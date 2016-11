Infonet alistas Nõmme Kalju ja tuli Eesti meistriks

Vägev lõppmäng selgitab meistri... võib-olla

Suur lõppmäng, ajalooline päev – tänase jalgpallipärastlõuna kohta võib kõlavaid epiteete pilduma jäädagi. Esimest korda minnakse koduse liigahooaja finaalile vastu nii, et tiitlivõimalus on kolmel ja medalivõimalus neljal klubil. Seejuures kohtub suur nelik lõppvoorus omavahel – Hiiu staadionil on vastamisi Nõmme Kalju ja Infonet, Lilleküla kunstmurul aga Levadia ja Flora. Kes ja kuidas saab meistriks tulla? Postimees vaeb kõigi nelja klubi võimalused, rõõmu- ja murekohad ning peatreenerite viimased mõtted üksipulgi läbi.