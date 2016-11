Otse: Kalju ja Infonet heitlevad meistritiitli nimel

Jalgpalli Eesti meistriliiga lõppvaatuses kohtuvad Lilleküla kunstmuruväljakul igipõlised vihavaenlased Levadia ja Flora. Samal ajal jagatakse medaleid ka linna teises otsas Nõmmel, kus on vastamisi sealne Kalju ja Infonet. Postimees näitab viimasest voorust otsepildis Levadia-Flora kohtumist, ülekannet kommenteerivad Kristjan Jaak Kangur ja Jonas Grauberg.

Vägev lõppmäng selgitab meistri... võib-olla

Suur lõppmäng, ajalooline päev – tänase jalgpallipärastlõuna kohta võib kõlavaid epiteete pilduma jäädagi. Esimest korda minnakse koduse liigahooaja finaalile vastu nii, et tiitlivõimalus on kolmel ja medalivõimalus neljal klubil. Seejuures kohtub suur nelik lõppvoorus omavahel – Hiiu staadionil on vastamisi Nõmme Kalju ja Infonet, Lilleküla kunstmurul aga Levadia ja Flora. Kes ja kuidas saab meistriks tulla? Postimees vaeb kõigi nelja klubi võimalused, rõõmu- ja murekohad ning peatreenerite viimased mõtted üksipulgi läbi.