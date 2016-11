Jalgpalli otsepilt: Paide viigistas Zahovaiko lahkumismängus Transiga

POSTIMEHE TELEMÄNG

Paide Linnameeskond – Narva Trans

Laupäeval 5. novembril kell 13.05 Paide kunstmurustaadionil

Paide võõrustab kodusel kunstmurustaadionil Narva Transi ning see kohtumine jääb Paide peatreenerina Meelis Roobale, kelle koha võtab järgmisel hooajal üle meeskonna selle aasta suurim väravakütt Vjatšeslav Zahovaiko.

Tabelis asub Paide hetkel kuuendal kohal ning jääb ühe punkti kaugusele Sillamäe Kalevist. Seega on Linnameeskonnal võimalik maksimaalselt tõusta viiendale positsioonile. Kuuendast kohast allapoole enam kukkuda ei ole võimalik, sest lähim jälitaja on just Trans, kes on neist seitsme punktiga maas. Narva tahab kindlustada oma seitsmendat kohta, sest Tammekal on kogutud vaid kaks punkti vähem.

Kaartide tõttu peavad Paide poolelt mängu vahele jätma Martin Kase, Taavi Rähn ja Mark-Oliver Roosnupp.

Paide peatreener Meelis Rooba lubab põnevat lahingut: «Ees ootab hooaja viimane kodumäng Narvaga. Ilm on teinud paari päevaga suure muutuse ja sellega tuleb leppida. Usun, et mõlemad meeskonnad tahavad hooaega positiivselt lõpetada ja seda huvitavamalt peaks mäng kulgema. Paide fännidele: te olete terve hooaeg meid tublilt toetanud ja andke ka viimasel mängul endast maksimum!»

Paide ründaja Vjatšeslav Zahovaiko kutsub üles fänne viimases kodumängus meeskonnale kaasa elama: «Soovime lõpetada hooaja positiivse tulemusega, rahuldume ainult võiduga. Oma esitusega soovime tänada oma treenereid tehtud töö eest, seega kutsun kõiki Paide fänne staadionile. Teeme üheskoos meeldejääva kingituse nii Meelisele kui ka Urmasele, sest need mehed on selle igati ära teeninud!»

Transi peatreener Adjam Kuzjajev: «Mind rõõmustab fakt, et viimasel mängul pole meil ühtki diskvalifitseeritud mängijat. Teeme kõik, mis meist sõltub, et võita ning rõõmustada meie klubi fänne.»

Transi kaitsja Tanel Tamberg tõi välja meeskonna eesmärgi: «Sõidame Paidesse, kus on alati raske mängida. Tahame mängu võita, et püsida 7. kohal ja lõpetada hooaeg positiivsel noodil.»