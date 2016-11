United alustas tänavust hooaega koduliigas kolme järjestikuse võiduga, kuid on nüüdseks kümne vooruga kogunud vaid 15 punkti ning asub liigatabelis kaheksandal kohal. Lisaks on Euroopa liigas saadud neljast mängust vaid kaks võitu, kirjutas Soccernet.ee.

«Iga mängija usaldab teda ning tema filosoofiat. Peame teda järgima. Ta on siin, et võita karikaid. Ta on kõrge motivatsiooniga treener ja just seda me vajame,» vahendab Goal Fellaini sõnu.