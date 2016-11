Otsepilt: kodus napilt kaotanud Kohila jätkab eurosarja

Avamängus andis Kohila pärast suurelt kaotatud avageimi (13:25) Serbia tulevikutähtedele – võistkonna viis liiget kuulusid 2015. aastal U20 vanuseklassi MM-il viienda koha saanud Balkani riigi koondissse – võimsa lahingu. Lõpuks tuli siiski vastaste 2:3 (13:25, 25:16, 14:25, 25:17, 9:15) paremust tunnistada, kirjutas volley.ee.

«Serbias läheme täielikult uhama, las pinged olla vastaste poolel. Meil pole midagi kaotada, nemad peavad kodus pingutama,» sõnas kordusmängu eel Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra.

Serbia naiskonna kapten ja nende kogenuim liige Sladjana Eric nentis, et nad peavad korduskohtumist väga tõsiselt võtma.«Tallinnas toimunud mäng näitas, et Kohila on kvaliteetne ja kogenud võistkond. Kordusmängus peame neile surve peale panema, eriti oma servi ja blokiga,» vahendas Ericut Euroopa alaliidu kodulehekülg.

Kui Belgradi naiskonda saadab edu ka kordusmängus, pääsevad kolmandasse eelringi nemad. Kohila 3:2 võidu korral selgitab seeria võitja kuldne geim ja 3:0 ning 3:1 edu viivad edasi Eesti naiskonna.