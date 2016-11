Kalev/Cramost lahkunud Janar Soo siirdus suurima konkurendi ridadesse

«Suur rõõm, et klubiga liitub üks eesti mängija ja usun, et ta on meile suureks abiks. Tagamängijaid meil küll on, kuid sellest hoolimata usun, et Janar leiab siin oma rolli,» rääkis Tartu peatreener Gert Kullamäe. «Vähetähtis ei ole seegi, et mees avaldas ise soovi Tartusse tulla ning mis mul sellise motiveeritud ja hea töössesuhtumisega mängija vastu olla saab. Ei ole Janariga isiklikult enne koostööd teinud, kuid olen temast palju positiivset kuulnud, niiet ootan tulevikku huviga.»

Kalevi teatest loeb välja, et Soo ja klubi läksid lahku vastastikkusel kokkuleppel. «Soovime Janar Soole kõrget lendu! BC Kalev/Cramo ja Janar Soo on jõudnud üksmeelele, et noor ja andekas mängumees vajab edasiseks arenguks rohkem mänguaega, kui klubi talle võimaldada saab. Seega täname Janarit meie klubi edusse antud panuse eest ja soovime talle kõigi sportlike eesmärkide täitumist,» teatas Kalev Facebooki vahendusel.