«Infonet hakkas teisel poolajal teistmoodi mängima. Ei teagi, mis täpselt juhtus, kuid kindlasti ei võtnud meie asja lõdvemalt,» rääkis Purje pärast matši. «Eestis mängitakse ainult tiitli peale, kuna see toob mängijatele rahalisi lisaboonuseid. Teine ja kolmas koht on samuti toredad, kuna viivad Euroopasse, kuid tiitel on hoopis teine asi.»

Kalju sai hooaja kokkuvõttes kolmanda koha, teise koha sai täna 2:1 Florast jagu saanud Levadia. Tiitlikaitsja Flora jäi neljandaks.